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3 سيناريوهات تؤهل الأهلي إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أنعش فريق الأهلي آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق الأحمر على حساب فريق فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 3-0، على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

هذا الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط ليتقدم للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، خلف فريق سيمبا التنزاني صاحب الصدارة بـ10 نقاط، بينما توقف رصيد فريق فيتا كلوب الكونغولي عند 4 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل المريخ السوداني المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويتبقى للأهلي مباراتين في المجموعة ضد فريقي المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وذلك في الشهر المقبل.

حظوظ الأهلي في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي أصبح أمام 3 سيناريوهات للتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا هي كالتالي:

- فوز الأهلي على المريخ السوداني في المباراة المقبلة والوصول إلى 10 نقاط يمنح الأهلي بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، دون انتظار باق نتائج مباريات المجموعة.

- تعادل الأهلي في المباراتين المتبقيتين له بالمجموعة والوصول إلى 9 نقاط، يصعد به إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بشرط خسارة فريق فيتا كلوب أو تعادله مع سيمبا التنزاني.

- حصول الأهلي على نقطة وحيدة من المباراتين المتبقيتين والوصول إلى 8 نقاط يصعد به أيضا إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بشرط عدم فوز فيتا كلوب على سيمبا التنزاني.

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