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ضياء رشوان لـ المشككين في انتسابه للصحفيين: القضاء الإداري أثبت انتمائي للمهنة (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة استطاع استعادة أراضي أكتوبر بعد سحبها جراء التأخير في سداد الأقساط.

وتابع رشوان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «وقعت شيكات بـ 355 مليون جنيه على نفسي لاستعادة أراضي أكتوبر حفاظا على حقوق الصحفيين، ودي كان فيها حبس 30 عاما».

وأوضح أن النقابة حصلت على ألف و208 وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي، إضافة إلى 288 شقة بالتجمع الخامس ضمن مشروع جنة، و218 شقة تابعة لوزارة الأوقاف.

ولفت رشوان إلى أن مشروع المدينة الصحفية سيضم ما يقرب من 800 شقة، مضيفا «محكمة القضاء الإداري أكدت في حكمها أنني صحفي ردا على الاتهامات الباطلة التي تشكك في انتسابي للمهنة، ديسمبر المقبل سيكون مر على وجودي بالأهرام 40 عاما».

وتابع ساخرا «نفس الشخص الذي ينفي انتسابي للمهنة، كان يهتف لي في الانتخابات التي تنافست معها مع الأستاذ مكرم محمد أحمد عام 2009، ولدي صور بهذه الوقائع».

وحول جمعه بين منصبي نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات قال «يوسف السباعي جمع بين منصب وزير الثقافة، ونقيب الصحفيين»، مردفا «لا شئ يؤثر على استقلاليتي».

واختتم رشوان «قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لا يعني أبدا تدخله مثل فئات أخرى».

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