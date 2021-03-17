شاهد - حكيم زياش يسجل هدفًا عالميًا في شباك أتلتيكو مدريد

دوري ابطال اوربا : تشلسي 1 - 0 اتلتيكو مدريد | هدف حكيم زياش



تابع حسابي الاساسي @ggo_ll1



pic.twitter.com/Y4zWOasOGO — ليالي الابطال (@ggo_ll99) March 17, 2021

سجل الدولي المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، هدفًا عالميًا في شباك فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.