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العاصمة في 24 ساعة: مصرع مُسنة ببولاق أبو العلا.. وإنقاذ أهالي حدائق القبة من كارثة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تواصل الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء محافظة القاهرة، حملاتها لإعادة الانضباط للشوارع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا، وتلبية شكاوي المواطنين والعمل على حلها بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

ونقدم لكم أبرز مجهودات أحياء العاصمة على مدار اليوم الأربعاء:-

- حي بولاق أبو العلا

لقيت سيدة مُسنة مصرعها، بعد أن انهار عليها منزل مكون من 4 طوابق بشارع الترجمان، وقال فرج عبد الله رئيس الحي، إن الحماية المدنية تحركت بسرعة للوقوف على مستجدات المنزل المنهار، مشيرًا إلى أن تحريات المباحث تجري إجراءاتها للوقوف على بيانات قاطني المنزل لتوفير سكن لهم بالتنسيق مع وحدة الشئون الاجتماعية.

 - حي شرق مدينة نصر

شنت الأجهزة التنفيذية للحي، حملة على السناتر التعليمية بناءً على توجيهات مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وأسفرت عن غلق 5 سناتر تعليمية وتحذير أصحابها من فتحها مرة أخرى.

- حي النزهة

أما في حي النزهة، تم غلق 5 مخازن لالعاب الأطفال والملابس الجاهزة، نظرًا للخطورة الداهمة التي تشكلها على العقارات المجاورة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال.

وتم إخلاء المخازن من محتوياتها وإيداعها في المخازن المخصصة بالحي، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد أصحابها للعرض على النيابة العامة.

- حي حدائق القبة

قامت الأجهزة المعنية بالحي، بإصلاح كسر بماسورة غاز أمام العقار رقم 18 بشارع دمنهور من الخليج العربي، وذلك بناءً على ورود شكوى من أحد الأهالي بذلك.

وكانت غرفة العمليات بالحي تلقت شكوى، بشأن كسر بماسورة غاز في الشارع المذكور، وعلى الفور تحركت إدارة المرافق قبل أن تحدث كارثة.

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