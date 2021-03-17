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مستشار المفتي: صاحب التدين المغشوش يضر الشريعة ضررا كبيرا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن أشد أنواع الغش ضررا هو التدين المغشوش، الذي يفرق ولا يجمع، الذي يهدم ولا يبني.

وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن صاحب التدين المغشوش يضر التدين والشريعة ضررا كبيرًا.

وأوضح أن التدين المغشوش يفرق بين المرء وزوجه، وصاحب التدين المغشوش منزوعة الرحمة من قلبه، لافتا إلى أن الشرطة لديها عقيدة تحافظ من خلالها على المواطنين.

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