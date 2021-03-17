نفين القباج بعد احتفالية رئيس الحكومة: نعيش مرحلة من أحلى الفترات في حياتنا كنساء (فيديو)

قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تفاجأت باحتفال رئيس الوزراء بالوزيرات في يوم المرأة المصرية قبل اجتماع الحكومة اليوم.



وأضافت "نفين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "نحن نعيش مرحلة من أحلى الفترات في حياتنا كنساء لأن الدولة كلها موالية للسيدات من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".



وتابعت "هناك تمكين للمرأة بداية من القاضية والوزيرة إلى الغفيرة، وسياسات الدولة كلها موالية للنساء والفرصة متاحة والأفق مفتوح أمام السيدات وعليهن استغلال هذه الفرص، ازاي النساء تدعم نساء آخريات".



وفي سياق منفصل أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي الفرق بين الجمعيات الأهلية الأجنبية والمحلية، مستطردة "صدر القانون الجديد استجابة من الرئيس وجاءت لائحته متوافقة مع كثير من الرغبات والحقوق".



واستكملت حديثها " كان فيه لفتة حكيمة وواعية وتم إصدار قانون جديد يقدر ويثمن دور العمل الأهلي ويعمل على توفيق الأوضاع لأنه كان فيه هجوم على القانون".

