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صحة جازان تُنفذ 7148 جولة ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نفّذت الفرق الميدانية بصحة جازان 7148 جولة ميدانية وذلك خلال شهري يناير وفبراير 2021 م، شملت مرافق ومحلات البيع في عدد من المواقع بمحافظات جازان.

 

واستهدفت الجولات رصد مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل هذه المحلات والمرافق, إضافة إلى تقديم التوعية الصحية, كما جرى خلال هذه الجولات الحث على التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا والحصول على الموعد عبر تطبيق صحتي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية.

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