بكامل ملابسها.. تفاصيل العثور على جثة فتاة مقتولة بالطالبية

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة فتاة مقتولة بالطالبية، وتبين أن الفتاة في عقدها الثاني من العمر، بكامل ملابسها، وعثر بحوزتها على بطاقتها الشخصية وبعض المتعلقات الخاصة بها، وأنها مصابة بآلة حادة على الرأس.



وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بتشريح جثة فتاة مقتولة بمنطقة الطالبية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إجراء مناظرة للجثة، ونقلها إلى المشرحة عقب إنهاء الإجراءات القانونية، وبعد تحديد هويتها تم استدعاء أفراد أسرتها للاستماع لأقوالهم.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.

