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تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، فوزا غاليا أمام فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة على ملعب الشهداء بكنشاسا عاصمة الكونغو.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، المريخ السوداني على ملعب الأخير، لحساب منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مواجهة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، هذا الموسم بين الأهلي والمريخ السوداني على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، بفوز المارد الأحمر بثلاثية أهداف مقابل هدف واحد.

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي ترتيب المجموعة الأولى بمجموعات دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي وخسارة المريخ أمام سيمبا التنزاني.

1- سيمبا التنزاني 10 نقاط 

2- الأهلي 7 نقاط

3- فيتا كلوب 4 نقاط

4- المريخ السوادني نقطة واحدة.

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فيتا كلوب سيمبا دوري ابطال افريقيا المريخ الاهلي

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