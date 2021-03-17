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وزير التعليم: دول كبرى تطلب تدريس مناهجنا من " KG1" لـ 3 ابتدائي (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن التعليم هو الأسلوب الذي يجعل الطفل يكتسب المعارف، مشيرًا إلى أن نظام التعليم المصري القديم استنفذ أغراضه، وتم وضع النظام التعليمي الحالي لتنفيذ أغراضه الحالية.

وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "إن الوزارة أنشئت مناهج جديدة من مرحلة الحضانات عام 2018، بالاعتماد على كُتب لم نراها من قبل بفكر جديد ومتطور".

وأضاف أنه تم وضع المناهج من خلال عملية كبيرة من خلال قطاع تطوير المناهج بالوزارة، والذي عمل على نقل خبرات العالم كله بتمصير كامل من كل المؤسسات الكبرى الدولية بسنغافورة وكيمبريدج.

وتابع: "الكُتب والمناهج من الـ KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائي وضع بمنهجية وبشكل لم نراه من قبل وتم وضعه في وقت قياسي من خلال مناهج بشكل مُسرع"، موضحًا أنه تم الاستثمار في الثروة الحقيقة بوجود منهج عصري يماثل الدول الأخرى، والمناهج الجديدة إنجاز ونفتخر به ودول كبرى تُطلبها لتدريسها، والمناهج أتغيرت بشكل كبير.

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