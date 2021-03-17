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طارق شوقي يكشف تفاصيل عرض تجربة تطوير التعليم في مصر في مؤتمر دولي (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن البنك الدولي قرر إقامة مؤتمر دولي لعرض التجربة المصرية في تطوير التعليم أمام الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن "اليونسكو" اختار مصر ممثلة في وزير التربية والتعليم ليكون المتحدث في مؤتمر عالمي عن التطوير أمام 190 دولة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير من الدول التي تطالب باستخدام المناهج التعليمية، موضحًا أن فلندا والتي تعتلي تصنيف التعليم أطلعوا على نظام التعليم، متابعًا: "رئيسة فلندا أكدت أن ما طورته مصر احتاجت فلندا 30 عام لتطويره".

وأوضح أن استمرار منظومة التعليم التقليدية كانت ستجعلنا نطور لـ50 عام إضافي، مشيرًا إلى أن هناك إشادة من كثير من الدول حول التعليم في مصر وشكل التطوير.

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