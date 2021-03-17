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شاهد.. طارق شوقي: "بنك المعرفة" أكبر مكتبة الكترونية للتنوير في العالم (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن التعليم كالكثير من القطاعات في الدولة المصرية، التي عانت لسنوات طويلة، حيث إنه يعاني من إرث لـ30 عام من الإهمال جعله ينهار بعد أن كان الكل يفتخر به.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوزارة تحتاج لسنوات لإصلاح ما تم إفساده في منظومة التعليم خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن عام 2014 مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تم التحدث عن رؤية التعليم بالسعي لمجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، وهذه الرؤية يتم تطبيقها إلى الآن من خلال التعليم الجيد والابتكار.

وأوضح أن كل ما يحدث منذ عام 2014 خطة لتطوير التعليم والطالب، كما أنه تم إنشاء بنك المعرفة المصري والذي يُعد أكبر مكتبة إلكترونية في العالم، وأصبحت أضعاف ما تم البدء فيه، متابعًا: "بنك المعرفة منصة لنقل معارف العالم وإطاحتها للمواطنين، وتفيد التعليم ما قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي والقراء بشكل عام، كل الأبحاث العلمية والكتب العليمة والدوريات المعرفية وتتاح للمواطن بالمجان وهو عملية للتنوير".

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