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ضبط طن و٢٠٠ لتر خل لإحدى الشركات المعروفة منتهية الصلاحية بالغربية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
نجلاء البسيونى
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تمكنت إدارة الأغذية بإدارة المحله الثاني من ضبط طن و٢٠٠ لتر خل طبيعي مضاف إليه خل صناعي و٢٠٠ كيلو عسل لعدم صلاحيتهم للإستهلاك الآدمي و١٠٠ كيلو زيت حار وطحينه بيضاء غير مدون عليهم أي بيانات وقد تم سحب عينات من المضبوطات وإرسالها للمعامل  بوزاره الصحه لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وإتخاذ كافه الإجراءات القانونيه ضد المخالفين وتحرير محاضر جنحه صحيه لعدم استيفائها للاشتراطات الصحيه ولعدم وجود شهادات صحيه تثبت خلوهم من الأمراض المعديه والجلديه.

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية على تشديد الرقابة على ضبط الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

قام الدكتور محمد شكر مديرعام الطب الوقائي والدكتوره فاطمه يوسف مدير مراقبه الاغذيه بتكليف الشناوي نجم مراقب عام الأغذية لتشكيل لجنة للمرور علي منافذ بيع الأغذية والمصانع والشركات بنطاق ثاني المحلة لمكافحه الغش والحفاظ علي صحة المواطنين، فقد قام بضبط الكميات المذكورة الاستاذ مبارك إبراهيم ومحمد العشري مراقبي الأغذية.


ضبط طن و٢٠٠ لتر خل لإحدى الشركات المعروفة منتهية الصلاحية بالغربية
ضبط طن و٢٠٠ لتر خل لإحدى الشركات المعروفة منتهية الصلاحية بالغربية
ضبط طن و٢٠٠ لتر خل لإحدى الشركات المعروفة منتهية الصلاحية بالغربية
ضبط طن و٢٠٠ لتر خل لإحدى الشركات المعروفة منتهية الصلاحية بالغربية
ضبط طن و٢٠٠ لتر خل لإحدى الشركات المعروفة منتهية الصلاحية بالغربية
ضبط طن و٢٠٠ لتر خل لإحدى الشركات المعروفة منتهية الصلاحية بالغربية

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