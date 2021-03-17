نشرة أخبار الدقهلية الاربعاء 17-3-2021.. اجتماعات لمحافظ الدقهلية ومصرع واصابة 3 اشخاص داخل مصنع مخللات

محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء النواب والجهاز التنفيذي لبحث طلبات المواطنين



إعدام 560 كيلو لحوم وألبان وتحيري 4 محاضر في حملة مكبرة بالمنصورة



مصرع واصابة 3 داخل خزان مصنع مخللات فى الدقهلية





و كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بمصرع عاملان وإصابة سيدة داخل مصنع لتصنيع المخللات بمدينة أجا.



و إنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أجا لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع محمد م ح 40 سنة عامل ومقيم ميت غمر ومحمد ع ع 30 24 سنة عامل وإصابة نادية ا ا 30 سنة عاملة ومحمد ع ع 24 سنة ومقيمان المندرة مركز أجا.



و تم نقل الجثامين والمصابة للمستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجار العرض على النيابة العامة









شهدت محافظة الدقهلية، يوم الاربعاء العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة:عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إجتماعا بأعضاء البرلمان لبحث سبل أسلوب نظام عمل الجهاز التنفيذى مع أعضاء البرلمان لبحث طلبات المواطنين.و خلال اللقاء تم إستعراض ومناقشة العديد من الموضوعات التى تتعلق بأسلوب ونظام العمل للجهاز التنفيذي مع أعضاء البرلمان" مجلسي النواب والشيوخ" ومناقشة واستعراض العديد من الموضوعات التي تتعلق بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.و أكد محافظ الدقهلية على سرعة التفاعل مع الطلبات الجماهيرية المقدمة من قبل أعضاء البرلمان والرد عليها خلال 72 ساعة علي الاكثرحرصا على مصالح المواطنين.و أشار محافظ الدقهلية إلى عقد لقاء كل أسبوعين للجهاز التنفيذي مع أعضاء البرلمان لاستعراض ومناقشة كافة المطالب الجماهيرية ووضع الحلول المناسبة لها فورا، مشددا على مديري إدارتي الاتصال السياسي والدعم الفني بديوان عام المحافظة بعرض تقرير أسبوعي بالطلبات والشكاوي المقدمة وتم توجيهها للجهاز التنفيذي وموقف الردود عليها من قبل الاجهزة التنفيذية.حضر الإجتماع هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء عبد القادر النوري وكيل اول الوزارة السكرتير العام وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.نفذت رئاسة حى غرب المنصورة بالاشتراك مع مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطرى حملة مكبرة إستهدفت الأسواق والمحال التجارية للحد من الغش التجارى وضبط السلع الغير صالحة للإستهلاك الآدمى قبيل شهر رمضان الكريم.وإستهدفت الحملة محلات بيع اللحوم والدواجن ومنافذ البيع بمنطقة ٦ أكتوبر وشارع الترعة للإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.ترأس الحملة كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس حى غرب المنصورة والدكتورة انجى سامى مدير عام التنمية الاقتصادي، الدكتور يوسف عبد الهادى من مديرية الصحة وخالد فتحى مسئول التنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد حمودة من مديرية الطب البيطرى، سامح زهران مديرية التموين ويسرى كسبة إدراة البيئة بحى غرب المنصورة وتحت إشراف المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب.شهدت مدينة أجا فى محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرع وإصابة 3 أشخاص سقطوا داخل خزان مخلل أثناء عملهم بمصنع مخللات.