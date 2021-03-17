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وزيرة التخطيط: مصر تنمو اقتصاديًا بشكل إيجابي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن هناك تقدير كبير لدور المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك دعم سياسي كبير من القيادة السياسية للمرأة.

وتابعت "السعيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "نبني ثقافة وفكرًا لاحترام دور المرأة فيالمجتمع المصري"، لافتة إلى أن احتفال السيدة انتصار السيسي بيوم المرأة المصرية يعد اهتمامًا كبيرًا بالمرأ وتقديرًا لدورها.

وأضاف أن مصر تنمو اقتصاديًا بشكل إيجابي، والتسارع في زيادة السكان يؤثر بالسلب على التنمية، مؤكدة أن تقليل النمو السكاني هدف قومي، مستكملة: "هدفنا الحفاظ على صحة المرأة المصرية من خلال خفض معدلات إنجابها".

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