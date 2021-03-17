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جنيه واحد غرامة عدم الحضور.. ضياء رشوان يوضح الفارق بين انتخابات الصحفيين والمحامين (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن نقابة الصحفيين لا تمتلك غير مقر واحد لإجراء الانتخابات، على عكس نقابة المحامين التي تملك أكثر من مقر.

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن انتخابات المحامين لا يوجد بها نصاب محدد مقارنة بانتخابات الصحفيين التي تشترط حضور ربع أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد أن قانون نقابة الصحفيين يحتاج إلى تعديلات، موضحا أن سيتم أخذ رأي الجمعية العمومية لكي يتم تعديله وعرضه بعد ذلك على مجلس النواب.

وأشار إلى أن غرامة عدم حضور انتخابات نقابة الصحفيين جنيه واحد فقط، مضيفا أن نقابة المحامين قررت رفع الغرامة بالقانون، لافتَا إلى أن سيتم توفير كل الإجراءات الاحترازية خلال انتخابات نقابة الصحفيين، وتوفير فرق تطهير قبل بدء العمومية.

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