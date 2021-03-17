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"النقابة مختطفة".. ضياء رشوان يرد على انتقادات أداء مجلس الصحفيين (فيديو)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على انتقادات البعض على أداء المجلس وتقصيره في حقوق الصحفيين بأن «النقابة مختطفة»، مؤكدا أن لم يصدر قرارًا واحدًا في مجلس نقابة الصحفيين بالأغلبية أو الأقلية ولكن بالتوافق والإجماع.

وأضاف "رشوان" خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مجلس نقابة الصحفيين أصبح وحدة واحدة والقرارات تصدر بالإجماع.

وتابع أن نقابة الصحفيين عالجت كل الصحفيين وأسرهم المصابين بكورونا، ونقابة الصحفيين قدمت دعما للصحفيين الذين تم علاجهم في مستشفيات خاصة.
وكشف عن أن العجز بمشروع العلاج بلغ 19 مليون جنيه، مؤكدا أننا لم نترك أي زميل يحتاج لعلاج.

وأشار إلى أن الإعانات العلاجية في الماضي بلغت 177 ألف جنيه وحاليا 2 مليون و300 ألف جنيه للصحفيين.

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