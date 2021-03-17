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فرصة وحيدة تؤهل الزمالك إلى دور ثمن نهائي أبطال أفريقيا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خسارة جديدة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي الرياضي التونسي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة.

فرصة الزمالك للتأهل إلى دور المجموعات 

وسجل هدف الترجي الرياضي التونسي، الاعب الليبي حمدو الهوني والذي سطر أول فوز لأبناء رادس على الزمالك في القاهرة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذه الخسارة أصبح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أمام سيناريو وحيد فقط من أجل عبور دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ويحتاج الزمالك للفوز على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة، وأيضا التغلب على تونجيث السنغالي في الجولة السادسة في القاهرة.

فوز الزمالك بمواجهتي الترجي الرياضي التونسي، وتونجيث السنغالي لاويضمن تأهل الفارس الأبيض، بل يحتاج أبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إلى فوز فريق الترجي التونسي على نظيره مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة.

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