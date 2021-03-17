Advertisements

الحريري: قدمت تشكيلة حكومية تنقذ لبنان من الانهيار

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 
أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن التشكيلة الحكومية التي سبق، وقدمها إلى الرئيس ميشال عون، متكاملة لحكومة من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وقادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لوقف انهيار لبنان، مطالبا عون بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حال عجز عن توقيع مراسيم تشكيل الحكومة.
جاء ذلك في بيان أصدره الحريري مساء، اليوم الأربعاء ردا على الكلمة المتلفزة التي ألقاها الرئيس اللبناني في وقت سابق، وقال خلالها إن رئيس الوزراء المكلف قدم عناوين مسودة تشكيل الحكومة الجديدة، وأنها لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني، وداعيا إياه إلى التشاور سويا لتأليف حكومة جديدة أو الاعتذار عن عدم الاستمرار في مهمته.
وقال الحريري "زرت الرئيس ميشال عون 16 مرة منذ تكليفي، للاتفاق على تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ووقف الانهيار الذي يعاني منه اللبنانيون".

وأضاف: "أجيب الرئيس عون بالطريقة نفسها، الواردة في كلمته المتلفزة، أنني سأتشرف بزيارته للمرة الـ17 إذا سمح جدول مواعيده بذلك، لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ أسابيع عديدة، والوصول الفوري إلى إعلان تشكيل الحكومة".

وتابع الحريري: "أما في حال وجد الرئيس نفسه في عجز عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار الذي تعاني منه البلاد والعباد، فسيكون عليه أن يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل إرادة المجلس النيابي الذي اختار رئيس الوزراء المكلف، والذي يمنعه منذ شهور طويلة عن إفساح مجال الخلاص أمام المواطنين، وأن يختصر آلامهم ومعاناتهم عبر إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة وهي الوسيلة الدستورية الوحيدة القادرة على إلغاء مفاعيل اختياره من قبل النواب لرئاسة الجمهورية قبل 5 أعوام، تماما كما اختاروني رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر".
ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 7 أشهر، وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على خلفية الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح المساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق والخلاف المستحكم بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.

أخبار تهمك

خاص.. مصطفى محمد يزين قائمة منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر

منذ أقل من نصف ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يوم

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

على رأسها تقديم موعد القمة.. الأهلي يقدم 3 مقترحات لاتحاد الكرة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

3 سيناريوهات تؤهل الأهلي إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

عاجل - لابورتا يحسم مصير كومان مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يوجه رسالة مؤثر إلى ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ 12 دقيقة

فرصة وحيدة تؤهل الزمالك إلى دور ثمن نهائي أبطال أفريقيا

منذ 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:01 م

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

06:29 م

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار