إقامة مباراة شاختار وروما في كييف دون جماهير

قال نائب رئيس بلدية كييف إن العاصمة الأوكرانية حظرت حضور الجماهير مباراة في الدوري الأوروبي لكرة القدم بين شاختار دونيتسك وروما غداً الخميس، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في كييف.

وكان شاختار أعلن طرح 14 ألف تذكرة للبيع وهو ما يمثل 20% من سعة الإستاد لضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المشجعين في مباراة إياب دور الـ16.

وقال ميكولا بوفوروجنيك في بيان: "تم حظر حضور الجماهير في كييف لمباريات كرة القدم ومن بينها المواجهات الدولية حتى تستقر الأوضاع فيما يتعلق بالوباء".

وأضاف أن مستشفيات كييف امتلأت تقريباً بمرضى كوفيد-19 والكثير منهم في حالة حرجة.

وتابع: "ستستضيف العاصمة غداً مباراة كبيرة في كرة القدم سيحضرها مشجعون من كل أنحاء البلاد، هذه الجماهير ستقود إلى تفشي المرض ويجب أن نمنع ذلك".