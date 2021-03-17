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إقامة مباراة شاختار وروما في كييف دون جماهير

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال نائب رئيس بلدية كييف إن العاصمة الأوكرانية حظرت حضور الجماهير مباراة في الدوري الأوروبي لكرة القدم بين شاختار دونيتسك وروما غداً الخميس، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في كييف.

وكان شاختار أعلن طرح 14 ألف تذكرة للبيع وهو ما يمثل 20% من سعة الإستاد لضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المشجعين في مباراة إياب دور الـ16.

وقال ميكولا بوفوروجنيك في بيان: "تم حظر حضور الجماهير في كييف لمباريات كرة القدم ومن بينها المواجهات الدولية حتى تستقر الأوضاع فيما يتعلق بالوباء".

وأضاف أن مستشفيات كييف امتلأت تقريباً بمرضى كوفيد-19 والكثير منهم في حالة حرجة.

وتابع: "ستستضيف العاصمة غداً مباراة كبيرة في كرة القدم سيحضرها مشجعون من كل أنحاء البلاد، هذه الجماهير ستقود إلى تفشي المرض ويجب أن نمنع ذلك".

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