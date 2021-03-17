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إقامة مباراة شاختار وروما في كييف دون جماهير
الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:02 م
وكالات
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قال نائب رئيس بلدية كييف إن العاصمة الأوكرانية حظرت حضور
الجماهير مباراة في الدوري الأوروبي لكرة القدم بين شاختار دونيتسك وروما غداً الخميس،
بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في كييف.
وكان شاختار أعلن طرح 14 ألف تذكرة للبيع وهو ما يمثل
20% من سعة الإستاد لضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المشجعين في مباراة إياب
دور الـ16.
وقال ميكولا بوفوروجنيك في بيان: "تم حظر حضور الجماهير
في كييف لمباريات كرة القدم ومن بينها المواجهات الدولية حتى تستقر الأوضاع فيما يتعلق
بالوباء".
وأضاف أن مستشفيات كييف امتلأت تقريباً بمرضى كوفيد-19 والكثير
منهم في حالة حرجة.
وتابع: "ستستضيف العاصمة غداً مباراة كبيرة في كرة القدم
سيحضرها مشجعون من كل أنحاء البلاد، هذه الجماهير ستقود إلى تفشي المرض ويجب أن نمنع
ذلك".
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