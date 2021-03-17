النصيري يقود إشبيلية لعبور عقبة إلتشي في الدوري الإسباني

عزز أشبيلية آماله في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه إلتشي اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الإسباني.





وارتفع رصيد أشبيلية إلى 54 نقطة، ليحكم قبضته على المركز الرابع، المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم القادم، بفارق تسع نقاط أمام ريال سوسييداد، صاحب المركز الخامس.





في المقابل، تجمد رصيد إلتشي، الذي حقق فوزين فقط وخمس هزائم في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، عند 24 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق نقطة وحيدة أمام مراكز الهبوط.





وافتتح النجم المغربي يوسف النصيري التسجيل لأشبيلية في الدقيقة 43، فيما أضاف فرانكو فازكويز الهدف الثاني في الدقيقة 90.





يسعى أشبيلية لرسم البسمة مجددا على وجوه جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب خروج الفريق المبكر من دور الستة عشر لبطولة دوري الأبطال هذا الموسم، بخسارته 4 / 5 أمام بوروسيا دورتموند الألماني في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



