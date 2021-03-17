أشرف زكي يكشف حقيقة اعتراض النقابة على مشاركة عمر كمال في مسلسل درامي

كشف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حقيقة اعتراض النقابة على مشاركة عمر كمال في مسلسل "بين السما والأرض".



وقال "زكي" في اتصال هاتف مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "عندما نشر ماندو العدل صورة لمشاركة عمر كمال في المسلسل، تواصلت معه وأخبرته بهل هو عضو نقابة الموسيقيين أو ل وقولته أن موافقة نقابة الموسيقيين يعقبها موافقة النقابةا".



وأضاف "بعدما تواصل معي ماندو وأخبرني أن عمر كمال عضو في نقابة الموسيقيين، فقولته خلاص كده مفيش أي مشكلة والموضوع انتهى لأنه كان مجرد تطبيق للائحة بأن أي فنان يؤدي دور مطرب لابد من موافقة نقابة الموسيقيين وفقًا للائحة".



وفي سياق منفصل كشف حقيقة إيداع الفنان شريف الدسوقي في مصحة نفسية وتهديده بالانتحار، قائلًا "الفنان شريف الدسوقي بخير وليس في أي مستشفى ويشارك في أحد المسلسلات حاليًا"، فيما أكد أن حالة المخرج رائد لبيب مستقرة، مستطردًا "الحالة مستقرة وربنا كبير وقادر على شفائه وهو مخرج مهم جدا وقدم روائع الأعمال".

