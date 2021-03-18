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أول تعليق من ضياء رشوان على زيادة "بدل الصحفيين" (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 02:11 ص
ضياء رشوان
ضياء رشوان
كساب أحمد
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قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن "الدولة لم تخذلنا أبدًا فيما يتعلق بالدعم، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا".

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن معاشات الصحفيين تبلغ 42 مليون جنيه دعمًا من الدولة، منهم 37 مليونًا دعم مباشر من الحكومة، لافتا إلى أن نقابة الصحفيين تحصل على 125 مليون جنيه دعم من الدولة.

وفيما يتعلق بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، أعرب نقيب الصحفيين عن أمله بزيادة البدل بقيمة أكبر من الزيادة السابقة، موضحا أنه تحدث مع كل من يأخذ القرار وآخر تواصل كان منذ قليل.

وأشار رشوان إلى أنه كان سببا في زيادة البدل أربع مرات منذ 2013 وبعد أربع أيام فقط من ثورة يونيو، معربا عن تفاؤله بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا قريبا جدا قبل يوم 2 أبريل المقبل، موضحا أن الحكومة دائما تتفهم أوضاع الصحفيين وتسعى لتحسينها.

وتعليقًا على وصف البعض أنه مرشح الحكومة، قال: "أنا مش مرشح حكومة حد"، مضيفا أنه مستقل ويظل مستقلا بمعنى عدم الانقطاع والتواصل.

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ضياء رشوان بوابة الفجر الفجر

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