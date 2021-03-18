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وزير التعليم: "في تقييم 3 ثانوي هذا العام مش هنشوف مجاميع"

الخميس 18/مارس/2021 - 06:45 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
شيماء حسن
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدروس الخصوصية وسيلة لنجاح الطالب في وجهة نظر أولياء أمورهم، موضحًا أن الطالب يحصل على الدروس في المواد التعليمية لفكرة خاصة به وليس بسبب عدم التدريس الجيد في المدارس، مضيفًا: "في تقييم 3 ثانوي مش هنشوف مجاميع".

وكشف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن المساوئ التي كنا نعيشها باستخدام منظومة التعليم التقليدية التي تم التخلي عنها، متابعًا: "23 ألف طالب كانوا بينجحوا أتوماتيكًا ليس بسبب استحقاقهم لكن بسبب المنظومة التي كانت يتم إتباعها، كانت منظومة مصالح".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة كانت متوقعة وأسئلتها معروفة في المنظومة التقليدية، مستطردًا: "لكن الثانوية العامة هذا العام هي التي ستجعلنا نرى التغيير والتطوير الذي حدث منذ 3 سنوات، التابلت مش عشان يصلح التعليم ونظام الأسئلة والتقييم التطور الحقيقي"، لافتًا إلى أن الأنشطة المدرسية موجودة بنسب متفاوتة.

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