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تعرف على مكان تصوير فيلم "الطريق إلى إيلات"
الخميس 18/مارس/2021 - 03:09 ص
حسام زيدان
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تعد مدينة طابا الحدودية، والتي استردتها مصر عام 1989م، وعادت إلى السيادة المصرية كاملة بعد مفاوضات استغرقت سنوات، إحدى المدن السياحية المتميزة وتضم عدد من المعالم الرائعة، وأهمها الفيورد.
ومنطقة الفيورد تبعد عن طابا 10 كيلومترات، وهي المنطقة التي تم فيها تصوير مشاهد فيلم "الطريق إلى إيلات" وهي لسان بحرى يمتد داخل الأرض اليابسة في سيناء مشكلًا منطقة أقرب إلى الدائرة المنقوصة، حيث شكّلتها الطبيعة لتخلق منطقة من مناطق الغوص العالمية في سيناء.
وتتميز تلك المنطقة التي تتميز بهذا الاسم الفريد "الفيرود" بجمال شعابها المرجانية، والتي تتناغم مع بانوراما الجبل لتضفي على الموقع تفرّد رائع في الجمال الذى يمثل عنصر جذاب للسياحة البيئية وسياحة الغوص
وتعتبر محمية طابا ككل واحة للسياحة البيئية فهي ثاني أكبر محمية طبيعية في سيناء من حيث المساحة بعد سانت كاترين حيث تبلغ مساحتها حوالي 3595 كم2، وأعلنت محمية صحاري وتراث طبيعي سنة 1998م.
وتتميز محمية طابا بالتكوينات الجيولوجية البديعة والمواقع الأثرية والتراث التقليدى للبدو المقيمين، إلي جانب ثراء وتنوع الحياة البرية النادرة والمناظر الطبيعية البديعة التي تضمها المحمية، كما تتميز بالعيون الطبيعية مثل عين فرطاجة التي تقع عند تقابل وادي غزالة مع وادي وتير وعين أم أحمد بوادي الصوانا وعين حدرة في وادي غزالة.
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