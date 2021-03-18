تعرف على مكان تصوير فيلم "الطريق إلى إيلات"

تعد مدينة طابا الحدودية، والتي استردتها مصر عام 1989م، وعادت إلى السيادة المصرية كاملة بعد مفاوضات استغرقت سنوات، إحدى المدن السياحية المتميزة وتضم عدد من المعالم الرائعة، وأهمها الفيورد.





ومنطقة الفيورد تبعد عن طابا 10 كيلومترات، وهي المنطقة التي تم فيها تصوير مشاهد فيلم "الطريق إلى إيلات" وهي لسان بحرى يمتد داخل الأرض اليابسة في سيناء مشكلًا منطقة أقرب إلى الدائرة المنقوصة، حيث شكّلتها الطبيعة لتخلق منطقة من مناطق الغوص العالمية في سيناء.





وتتميز تلك المنطقة التي تتميز بهذا الاسم الفريد "الفيرود" بجمال شعابها المرجانية، والتي تتناغم مع بانوراما الجبل لتضفي على الموقع تفرّد رائع في الجمال الذى يمثل عنصر جذاب للسياحة البيئية وسياحة الغوص





وتعتبر محمية طابا ككل واحة للسياحة البيئية فهي ثاني أكبر محمية طبيعية في سيناء من حيث المساحة بعد سانت كاترين حيث تبلغ مساحتها حوالي 3595 كم2، وأعلنت محمية صحاري وتراث طبيعي سنة 1998م.



