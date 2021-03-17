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خاص.. مصطفى محمد يزين قائمة منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يتواجد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وجالطة سراي التركي فى معسكر الفراعنة القادم فى مارس والذي سيتخلله مواجهتان أمام كينيا وجزر القمر ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 25 و29 مارس الجاري.

وعلم الفجر الرياضي أن مصطفى محمد أنهي جميع إجراءات السفر الخاصة به والأزمة الذي مر بها اللاعب خلال الوقت الماضي بعد سرقة جواز السفر الخاص به مما كان من الممكن أن يعوق تواجده فى المعسكر القادم.

وكان قرر الجهاز الفني إعلان أسماء القائمة المحلية عقب أنتهاء مشاركة الأندية المصرية في البطولات القارية بعد التأكد من سلامة كل العناصر المرشحة، للدخول في معسكر مغلق اعتبارا من يوم 20 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في ختام منافسات التصفيات. 

واستقر الجهاز الفني علي خوض المنتخب تدريباته بالقاهرة حتي موعد سفر البعثة إلي كينيا يوم 23 من الشهر نفسه وخوض مران وحيد في العاصمة نيروبي.

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مصطفي محمد مصر جالطة سراي الدوري التركي البدري

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