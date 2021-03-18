وزيرة التخطيط: حوافز للمرأة التي تلتزم بضوابط تنظيم الأسرة



كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن تدريب 2 مليون سيدة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن خطة طويلة المدى.



وأكدت "السعيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المواطن الذي لديه 10 أطفال لا يشعر بثمار النمو؛ لأن الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية، متابعة: "ندرس تقديم حافز مادي للأسر التي تلتزم بضوابط تنظيم الأسرة".



وأشارت إلى أنه سيتم وضع مدخرات للمرأة التي تلتزم بضوابط تنظيم الأسرة تحصل عليها بعد فترة معينة كحافز، مستكملة: "هدفنا الحفاظ على صحة المرأة المصرية من خلال خفض معدلات إنجابها".



