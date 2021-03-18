إبراهيم عيسى: المناهج التعليمية أخرجت المُتطرف والمتحرش ونسفها واجب (فيديو)

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك 52 ألف مدرسة في مصر بهم 2 مليون مُدرس، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بهم وإصلاح العملية التعليمية وأن تكون هذه المدارس مشتملة على المواد الخاصة بالفكرة والقاعات والمكاتب والمسارح الثقافية.





وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المناهج التي تُدرس هي التي تسبب في خروج المتحرش والمتطرف، ويجب نسفها وإنتاج منهج جديد ليتماشى مع القضايا الحالية للقضاء على الأفكار المتطرفة وحماية الأسرة، مؤكدًا أن التعليم والدين من يغيروا وعي المواطنين.



