Advertisements

إبراهيم عيسى: المناهج التعليمية أخرجت المُتطرف والمتحرش ونسفها واجب (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 04:32 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
شيماء حسن
Advertisements
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك 52 ألف مدرسة في مصر بهم 2 مليون مُدرس، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بهم وإصلاح العملية التعليمية وأن تكون هذه المدارس مشتملة على المواد الخاصة بالفكرة والقاعات والمكاتب والمسارح الثقافية.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المناهج التي تُدرس هي التي تسبب في خروج المتحرش والمتطرف، ويجب نسفها وإنتاج منهج جديد ليتماشى مع القضايا الحالية للقضاء على الأفكار المتطرفة وحماية الأسرة، مؤكدًا أن التعليم والدين من يغيروا وعي المواطنين.

وأشار إلى أنه لابد من الاهتمام بالتعليم والفكر والثقافة كما يتم الاهتمام بالجانب الاقتصادي، حيث إن التعليم هو من سيحقق التنمية الحقيقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المناهج التعليمية الفجر التعليم

أخبار تهمك

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يوم

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة إقتراب ريال مدريد من ضم هالاند

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على المتأهلين إلى دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر استعدادات المدارس للعام الدراسي بدمياط

إبراهيم عيسى يكشف عن المنصب الأخطر في مصر (فيديو)

إبراهيم عيسى: إلغاء النصوص الدينية من المناهج قرار جرئ والهجمة ضده مُدبرة (فيديو)

شاهد.. تعليق جريء من إبراهيم عيسى على مناقشات إلغاء النصوص الدينية من المناهج الدراسية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

02:00 ص

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار