مستشار مفتي الجمهورية: التدين المغشوش يهتم بالشكل ولا يهتم بالداخل



قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن التدين المغشوش بدأ منذ عام 1928 مع نشأة جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن الشباب متحمس التدين ولكن بطريقة غير صحيحة.



وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن التدين المغشوش يهتم بالشكل ولا يهتم بالداخل.



وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أن الشعب المصري متدين تدينا صحيحا، ويضع عليها الطابع الإسلامي الذي يحبب الناس في الدين.