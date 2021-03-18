سياسي فلسطيني: القاهرة أنهت انقسام 15 عاما بين الفصائل

قال منيب المصري، رئيس تجمع المستقلين بفلسطين، إن مصر استطاعت إنهاء الانقسام الذي دام 15 عاما بين الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن اجتماع القاهرة الذي استمر على مدار يومين نتج عنه العديد من الأمور الإيجابية.





وأضاف "المصري"، في حديثه لقناة "الغد"، أنه خلال اجتماع جميع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية بالقاهرة تم لم الشمل وإنهاء الخلافات وبدء صفحة جديدة من أجل القضية الفلسطينية، موضحا أن تم نقاش الانتخابات التشيريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطيني.





وأشار، إلى أنه تم إنهاء الانقسام بلا رجعة بين جمع الفرقاء والفصائل، مشددا على ان الحكومة المصرية ساهمت بقوة في إنهاء الخلافات وتجميع كل الفرقاء، موضحا أنه سيتم خلال المقبلة الإفصاح عن العديد من الأمور والتي تم نقاشها خلال اجتماعات القاهرة.





واختتم في القاهرة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي عقد على مدار يومين، وأكد البيان الختامي اتفاق الفصائل على معالجة جميع القضايا والمخاطر التي تواجه إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبما يعزز المسار الديمقراطي والوحدة الوطنية.



