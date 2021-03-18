سياسي فلسطيني: القاهرة أنهت انقسام 15 عاما بين الفصائل

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سياسي فلسطيني: القاهرة أنهت انقسام 15 عاما بين الفصائل
الخميس 18/مارس/2021 - 07:23 ص
أمنية فوزي
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قال منيب المصري، رئيس تجمع المستقلين بفلسطين، إن مصر استطاعت إنهاء الانقسام الذي دام 15 عاما بين الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن اجتماع القاهرة الذي استمر على مدار يومين نتج عنه العديد من الأمور الإيجابية.
وأضاف "المصري"، في حديثه لقناة "الغد"، أنه خلال اجتماع جميع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية بالقاهرة تم لم الشمل وإنهاء الخلافات وبدء صفحة جديدة من أجل القضية الفلسطينية، موضحا أن تم نقاش الانتخابات التشيريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطيني.
وأشار، إلى أنه تم إنهاء الانقسام بلا رجعة بين جمع الفرقاء والفصائل، مشددا على ان الحكومة المصرية ساهمت بقوة في إنهاء الخلافات وتجميع كل الفرقاء، موضحا أنه سيتم خلال المقبلة الإفصاح عن العديد من الأمور والتي تم نقاشها خلال اجتماعات القاهرة.
واختتم في القاهرة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي عقد على مدار يومين، وأكد البيان الختامي اتفاق الفصائل على معالجة جميع القضايا والمخاطر التي تواجه إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبما يعزز المسار الديمقراطي والوحدة الوطنية.
وشدد البيان على ضرورة إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية خاصة القدس المحتلة إضافة إلى التوقيع على ميثاق شرف بين الفصائل لإجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة.
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