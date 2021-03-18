أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

كشف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص منع الفنانة جيهان فاضل من التمثيل في مصر بسبب موقفها السياسي وهو ما اضطرها إلى العمل في أحد المحلات التجارية في كندا.



وقال "زكي" في اتصال هاتف مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: " مصر مبتعملش كده، ومبتعاقبش حد علشان موقفه السياسي إلا إذا كان ينتمي للجماعات الإرهابية".



وأضاف "جيهان فاضل كانت شغالة من 3 أو 4 سنوات معرفش عنها حاجة، وهي ذهبت بمحض إرادتها، ومصر بلد الحريات وتسمح باختلاف الآراء ولكن لا تسمح بوجود جماعات إرهابية".



