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خاص.. منتخب مصر يحسم موقف أحمد حجازي من مواجهة كينيا وجزر القمر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي ومنتخب مصر للإنضمام لمعسكر الفراعنة القادم والذي سيتخلله مواجهتان أمام كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وعلم الفجر الرياضي أن أحمد حجازي سيتواجد فى معسكر الفراعنة القادم لمواجهة كينيا وجزر القمر.

واستقر الجهاز الفني علي خوض المنتخب تدريباته بالقاهرة حتي موعد سفر البعثة إلي كينيا يوم 23 من الشهر نفسه وخوض مران وحيد في العاصمة نيروبي.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.

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