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عيسى: الحكومة وفرت الحماية لنجاح برنامجها الاقتصادي (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 12:53 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
شيماء حسن
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الدولة نجحت في اتخاذ قرارات صعبة خلال الفترة الأخيرة تحت شعار "الإصلاح الاقتصادي"، موضحًا أن هذه القرارات كانت صعبة على المواطن، ولكن تم العمل بها والدولة نفذت إرادتها من أجل مصيرها.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يتوقع أحد أن تتم إجراءات رفع الدعم وتعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت الكثير من الحماية لنجاح برنامج "الإصلاح الاقتصادي"، موضحًا أن هذا الإصلاح يعمل به كل عناصر الدولة من القطاع الخاص والعام والاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن الدولة نفذت الإصلاح الاقتصادي وحققته وأنجزته في فترات قصيرة بسبب إرادة الدولة، مؤكدًا أن إرادة التنفيذ كانت قوية للإصلاح الاقتصادي، بينما غابت الإرادة الخاصة بالإصلاح الديني والسياسي، مشددًا على أن الدولة شيدت المشروعات ومستمرة في إنجازه، متابعًا: "حقق إنجاز وتطور في الكهرباء وتحول من أزمة لقدرة على التصدير".

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