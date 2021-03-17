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أسعار النفط تواصل التراجع في نهاية التعاملات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
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واصلت أسعار النفط التراجع للجلسة الرابعة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان بيانات المخزونات الأمريكية.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

في حين استقر إنتاج النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي عند 10.900 مليون برميل يومياً.

وتواصل أسعار الخام تراجعها، مع مخاوف تباطؤ الطلب عقب تعليق عدة دول أوروبية استخدام لقاح "أسترازينيكا" وسط مخاوف صحية.

ومن جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط لن يعود إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2023.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أبريل بنحو 0.3 بالمائة إلى 64.60 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنسبة 0.6 بالمائة إلى 67.98 دولار للبرميل.

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