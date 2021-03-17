تأكد اليوم الأربعاء، غياب لاعب وسط يوفنتوس وستون ماكيني، عن تشكيلة المنتخب الأمريكي لكرة القدم بسبب إصابة ستحرم أفضل لاعب في العام في بلاده من المشاركة في مباراتين وديتين في أوروبا هذا الشهر.



وتعني إصابة ماكيني الذي تعاقد معه يوفنتوس نهائياً قبل أسبوعين بعد أن لعب معه في البداية على سبيل الإعارة من شالكه الألماني أن تشكيلة المنتخب الأمريكي ستفتقد اللاعب الموهوب البالغ من العمر 22 عاماً في ثاني معسكر للفريق في 2021.



وقال جريج برهالتر مدرب المنتخب الأمريكي: "استبعد ماكيني من القائمة بسبب إصابة طفيفة يتعافى منها، تأثر بكثرة المباريات، من يصدق أن لاعباً في سنه يخوض ثلاث مباريات أسبوعياً في الدوري والمسابقة القارية".



وأضاف: "بدأ يعتاد على هذا الأمر، يتأقلم جسده مع هذا المستوى المرتفع من المنافسات ولسوء الحظ سيغيب عن معسكرنا".



وسيبدأ لاعبو الفريق الأمريكي في الوصول إلى النمسا اعتباراً من مطلع الأسبوع لخوض مباراة ودية في 25 مارس (آذار) أمام جاميكا وأخرى أمام أيرلندا الشمالية في 28 من الشهر نفسه في بلفاست.



ويستعد المنتخب الأمريكي لعام مزدحم يشمل المشاركة في المراحل النهائية لدوري الأمم لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" والكأس الذهبية وبداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.