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عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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طالبت إدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بإعداد تقرير كامل عن أسباب الخسارة من الترجي التونسي.

 

وجاء طلب إدارة القلعة البيضاء إلى الجهاز الفني للفريق لتوضيح المشاكل والأزمات بين اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

 

وكان الزمالك قد خسر أمس أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، على استاد القاهرة، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، حيث يقبع الأبيض فى المركز الثالث بنقطتين بفارق 6 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني.

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