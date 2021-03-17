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الأمم المتحدة تدين الهجوم على المدنيين في النيجر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الهجوم الإرهابي في بانيبانغو بمنطقة تيلابيري بجمهورية النيجر.

وأكد غوتيريش في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه ستيفيان دوجاريك، التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم النيجر في جهودها لمكافحة ومنع الإرهاب والتطرف العنيف، وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، مقدماً تعازيه الحارة لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين

وحث السلطات النيجرية على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتقال المسؤولين عن هذا الهجوم الشنيع وتقديمهم للعدالة.

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هجوم ارهابي النيجر الامم المتحدة

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