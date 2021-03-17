نجم الأهلي يدخل حسابات منتخب مصر





عاد مروان محسن، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لحسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري إستعدادًا لمواجهة كينا ضمن إطار منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.





من جانبه كشف مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد عاد لحسابات حسام البدري.





وتابع المصدر أن التفكير في مروان محسن مهاجم الأهلي، جاء عقب إصابة أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني وغموض موقف مصطفى محمد بعد ضياع جواز سفره، مما يجعله مهددا بعدم الإنضمام لمعكسر.





وأكمل المصدر أن التفكير في مروان محسن جاء أيضا بعد إصابة محمد شريف لاعب الأهلي في لقاء فيتا كلوب الكونغولي اليوم الثلاثاء بدوري أبطال إفريقيا، وكذلك إصابة أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا.





وفي سياق متصل، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري، ضمن إطار منافسات الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أمم إفريقيا.



