"هنا في مصر".. تطبيق جديد يترجم كتاب الموتى الفرعوني

قال الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متاحف مكتبة الإسكندرية، إنه تم إطلاق تطبيق إلكتروني جديد يعمل على ترجمة الأحرف الهيروغليفية، وذلك بالتعاون مع مركز التوثيق التراثي والحضاري التابع للمكتبة.





وأشار عبدالبصير في تصريحات إلى الفجر، أن هذا التطبيق يقدم الآثار المصرية القديمة في ثوب جديد وخصيصًا إلى الشباب الذين يعتبروا أكثر المتعاملين بفاعلية مع الوسائل التكنولوجية.





وأضاف مدير متاحف مكتبة الإسكندرية، أن هذا التطبيق يقوم على ترجمة الفصل 125 من كتاب الموتى المصري القديم، حيث تم طباعة هذا الفصل على ما يشبه البردي وتثبيته على أحد حوائط المتحف، ويقوم المستخدم بتحميل الأبليكيشن ثم من خلال كاميرا الهاتف المحمول يشير على الكلمات فيترجمها التطبيق للغة التي يختارها المستخدم.





جدير بالذكر، أن كتاب الموتى هو مجموعة من الوثائق الدينية والنصوص الجنائزية التي كانت تستخدم في مصر القديمة، لتكون دليلًا للميت في رحلته للعالم الآخر، استخدمت من بداية العصر الحديث للدولة المصرية القديمة (حوالي 1550 قبل الميلاد) إلى حوالي 50 قبل الميلاد.



