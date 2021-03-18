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"هنا في مصر".. تطبيق جديد يترجم كتاب الموتى الفرعوني
الخميس 18/مارس/2021 - 02:48 ص
حسام زيدان
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قال الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متاحف مكتبة الإسكندرية، إنه تم إطلاق تطبيق إلكتروني جديد يعمل على ترجمة الأحرف الهيروغليفية، وذلك بالتعاون مع مركز التوثيق التراثي والحضاري التابع للمكتبة.
وأشار عبدالبصير في تصريحات إلى الفجر، أن هذا التطبيق يقدم الآثار المصرية القديمة في ثوب جديد وخصيصًا إلى الشباب الذين يعتبروا أكثر المتعاملين بفاعلية مع الوسائل التكنولوجية.
وأضاف مدير متاحف مكتبة الإسكندرية، أن هذا التطبيق يقوم على ترجمة الفصل 125 من كتاب الموتى المصري القديم، حيث تم طباعة هذا الفصل على ما يشبه البردي وتثبيته على أحد حوائط المتحف، ويقوم المستخدم بتحميل الأبليكيشن ثم من خلال كاميرا الهاتف المحمول يشير على الكلمات فيترجمها التطبيق للغة التي يختارها المستخدم.
جدير بالذكر، أن كتاب الموتى هو مجموعة من الوثائق الدينية والنصوص الجنائزية التي كانت تستخدم في مصر القديمة، لتكون دليلًا للميت في رحلته للعالم الآخر، استخدمت من بداية العصر الحديث للدولة المصرية القديمة (حوالي 1550 قبل الميلاد) إلى حوالي 50 قبل الميلاد.
ومصطلح "الكتاب" هو المصطلح الأقرب لوصف هذه المجموعة الواسعة من النصوص التي تتكون من عدد من التعاويذ السحرية تهدف إلى مساعدة رحلة شخص ميت إلى الآخرة. وتم تأليف هذه التعاويذ من قبل العديد من الكهنة خلال فترة حوالي 1000 سنة.
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