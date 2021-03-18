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ضياء رشوان: النقابة تدخلت لمنع تسريح متدربوا الصحف القومية (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 12:17 ص
ضياء رشوان
ضياء رشوان
كساب أحمد
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رد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على مزاعم إجبار بعض الصحفيين في المؤسسات القومية على انتخابه، قائلا "البينة على من ادعى، لكن لا يليق أبدا الأحاديث المبهمة".

وقال "رشوان "خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد «ماذا يملك المسؤول في الصحف القومية كي يجبر الصحفيين على انتخاب مرشح بعينه».

ونفى رشوان استغلاله للإفراج عن الصحفيين للترويج لنفسه قائلا «قرارات الإفراج في يد النيابة العامة، أي حديث غير ذلك اعتداء على الجهات المعنية»، مشيرا إلى أن عدد الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا 11 صحفيا، إضافة إلى اثنين محكوم عليهما في قضيتين.

وأكمل «لم نقصر في أي شئ مع أسر الزملاء المحبوسين»، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن 25 صحفيا على مدار العامين الماضيين، مؤكدًا أنه لا توجد أي حالات تعمد إيذاء أو تعامل سئ مع الصحفيين المحبوسين، مشيرا إلى أنه يتواصل بشكل دوري مع أسر الزملاء المحبوسين، مناشدًا الجهات المعنية بالإفراج عن الزملاء المحبوسين بأي تدابير احترازية حال عدم وجود تهم تتعلق بالإرهاب.

وحول المتدربين بالصحف القومية أكد "رشوان"، أن النقابة تدخلت خلال الفترة الماضية لمنع تسريحم قائلا «أخذنا كشف بأسماء هؤلاء المحررين منذ فترة، ولهم حق التعيين، خاصة في ظل احتياج الصحف القومية إلى ضخ دماء جديدة».

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