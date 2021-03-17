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حسام البدري يجتمع بجهازه المعاون فى اتحاد الكرة لحسم قائمة الفراعنة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري  غدا الخميس، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة واعلان أسماء قائمة المنتخب للدخول في معسكر  مغلق 

ويستعد منتخبنا الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر  يومي 25 و29 مارس الجاري بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وكان قرر الجهاز الفني إعلان أسماء القائمة المحلية عقب أنتهاء مشاركة الأندية المصرية في البطولات القارية بعد التأكد من سلامة كل العناصر المرشحة، للدخول في معسكر مغلق اعتبارا من يوم 20 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في ختام منافسات التصفيات. 

واستقر الجهاز الفني علي خوض المنتخب تدريباته بالقاهرة حتي موعد سفر البعثة إلي كينيا يوم 23 من الشهر نفسه وخوض مران وحيد في العاصمة نيروبي.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.

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