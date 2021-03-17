Advertisements
حسام البدري يجتمع بجهازه المعاون فى اتحاد الكرة لحسم قائمة الفراعنة
الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:50 م
محمد جمال
Advertisements
يجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري غدا الخميس، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة واعلان أسماء قائمة المنتخب للدخول في معسكر مغلق
ويستعد منتخبنا الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
وكان قرر الجهاز الفني إعلان أسماء القائمة المحلية عقب أنتهاء مشاركة الأندية المصرية في البطولات القارية بعد التأكد من سلامة كل العناصر المرشحة، للدخول في معسكر مغلق اعتبارا من يوم 20 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في ختام منافسات التصفيات.
واستقر الجهاز الفني علي خوض المنتخب تدريباته بالقاهرة حتي موعد سفر البعثة إلي كينيا يوم 23 من الشهر نفسه وخوض مران وحيد في العاصمة نيروبي.
وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements