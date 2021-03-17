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المغرب تسجل 466 إصابة و8 وفيات بكورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
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 أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 466 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 490 ألفا و88 حالة.

وأشارت وزارة الصحة في بيان اليوم الأربعاء إلى أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8745 حالة وفاة، في حين تم تسجيل 578 حالة تعاف إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 477 ألفا و305 متعافين.
وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 4 ملايين و244 ألفا و651 شخصا، بينما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح مليونين و116 ألفا و81 شخصا موضحة أن المغرب تسلمت 8.5 مليون جرعة من لقاح كورونا، منها 7 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد فيروس كورونا منذ 23 فبراير الماضي للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة، وذلك في إطار توسيع دائرة التلقيح.

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