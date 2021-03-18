أسعار الذهب اليوم الخميس 18-2021.. المعدن الأصفر يربح 4 جنيهات في بداية التعاملات

صعدت أسعار الذهب فى مصر مع بداية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن شهد المعدن الأصفر حالة من التذبذب ليرتفع جرام الذهب بنحو 4 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 نحو 768 جنيها للجرام .

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل سعر 768 جنيها للجرام.

عيار 24 اليوم 877.75 جنيه.

عيار 18 سعره 658.25 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب 6144 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود عوائد السندات، وقبيل قرار الفيدرالي الأمريكي.





وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في 13 شهراً، حيث يقلل من جاذبية الذهب غير المدر للعائد.





وينتظر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق من اليوم.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع تصاريح وعمليات بناء المنازل الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.2 بالمائة إلى 1727.10 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1729.29 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 91.94.