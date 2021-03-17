حقيقة إقتراب ريال مدريد من ضم هالاند





ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن مستقبل النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في الموسم المقبل.

وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن ريال مدريد الإسباني مستعد لدفع 150 مليون يورو من أجل حسم صفقة هالاند.

وأكد البرنامج الإسباني أن هالاند لديه رغبة كبيرة من أجل الإنضمام إلى ريال مدريد.

وألمح البرنامج الإسباني أن هالاند عزز التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد عندما وضع علامة الإعجاب على صورتين لكل من سيرجيو راموس وفينيسيوس جونيور نجمي الملكي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام أثناء احتفالهما بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.