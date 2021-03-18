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أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 18-3-2021

الخميس 18/مارس/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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تتراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك خلال الفترة الأخيرة، لتستقر في بداية التعاملات اليوم الخميس، ليسجل متوسط سعر الدولار نحو 15.62 جنيهًا للشراء، و15.72 جنيهًا للبيع.

وبلغ أعلى سعر صرف للدولار  15.69 جنيهًا للشراء، و15.79 جنيهًا للبيع، وأقل سعر للدولار  15.63 جنيهًا للشراء، و15.73 جنيهًا للبيع.


وتستعرض بوابة الفجر فيما يلي أسعار الدولار في البنوك المصرية:

سعر بيع الدولار

سعر  شراء الدولار

البنك

15.74

15.64

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.74

15.64

سعر الدولار في بنك مصر

15.72

15.62

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

15.73

15.63

سعر الدولار فى البنك العربي الإفريقي

15.75

15.65

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.75

15.65

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.75

15.65

سعر الدولار في ايجى بنك

15.73

15.63

سعر الدولار في بنك عودة

15.79

15.69

" saib"

15.73

15.63

سعر الدولار في بنك بلوم

16.75

15.65

سعر الدولار في بنك البركة

15.72

15.62

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.75

15.65

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

15.73

15.63

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

15.75

15.65

سعر الدولار في بنك المشرق

15.75

15.65

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

15.73

15.63

MIDBANK

15.72

15.62

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.73

15.63

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

15.73

15.63

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

15.73

15.63

سعر الدولار في المصرف العربي

15.75

15.65

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

15.73

15.63

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

15.75

15.65

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان


 


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