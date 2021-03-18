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مستشار الرئيس: الموجة الثالثة من كورونا لم تبدأ بعد في مصر (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 01:46 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الموجة الثالثة من كورونا لم تبدأ بعد في مصر، متابعًا: "مفيش أي حاجة تدل على وجودها، ومقدرش أقول مش هتيجي لأنها حصلت في بلاد كتير".

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك تذبذب في إصابات كورونا، ولكن هناك حالة تصاعدية جديدة بدأت وواضحة، لافتًا إلى أن شكل مرض فيروس كورونا على مدار العام لم يختلف كثيرًا.

وكشف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، عن الغالبية العظمى من إصابات كورونا بسيطة ومتوسطة، موضحًا أن نسبة إصابة الشباب والأطفال بسيطة، ونسبة تدهور إصابات الشباب والأطفال بسيطة.

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