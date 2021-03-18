بايرن يكرر فوزه على لاتسيو ويتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

صعد فريق بايرن ميونخ الألماني إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2 - 1، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.





وكان بايرن ميونخ قد فاز ذهابا في العاصمة الإيطالية روما بنتيجة 4 - 1، ليتأهل للدور المقبل فائزا بنتيجة 6 - 2 بمجموع المباراتين.









وضرب بايرن ميونخ رقما قياسيا جديدا في البطولة الأوروبية العريقة، حيث وصل إلى دور الثمانية للمرة الـ 19، متجاوزا رقم برشلونة الإسباني الذي وصل إلى الدور ذاته 18 مرة، وهو الفريق الذي خرج من دور الستة عشر لنسخة الموسم الحالي، بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 5 - 2 بمجموع المباراتين.



