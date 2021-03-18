Advertisements

بايرن يكرر فوزه على لاتسيو ويتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

الخميس 18/مارس/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
صعد فريق بايرن ميونخ الألماني إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2 - 1، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وكان بايرن ميونخ قد فاز ذهابا في العاصمة الإيطالية روما بنتيجة 4 - 1، ليتأهل للدور المقبل فائزا بنتيجة 6 - 2 بمجموع المباراتين.


وضرب بايرن ميونخ رقما قياسيا جديدا في البطولة الأوروبية العريقة، حيث وصل إلى دور الثمانية للمرة الـ 19، متجاوزا رقم برشلونة الإسباني الذي وصل إلى الدور ذاته 18 مرة، وهو الفريق الذي خرج من دور الستة عشر لنسخة الموسم الحالي، بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 5 - 2 بمجموع المباراتين.

وتقدم بايرن ميونخ عن طريق نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف الكاميروني ماكسيم شوبو موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 73، وسجل ماركو بارولو هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 82.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ

أخبار تهمك

على رأسها تقديم موعد القمة.. الأهلي يقدم 3 مقترحات لاتحاد الكرة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - لابورتا يحسم مصير كومان مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ أقل من ساعة

لابورتا يحسم مصير ميسي مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فرصة وحيدة تؤهل الزمالك إلى دور ثمن نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. مصطفى محمد يزين قائمة منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر

منذ ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يوم

حقيقة إقتراب ريال مدريد من ضم هالاند

منذ نصف ساعة

3 سيناريوهات تؤهل الأهلي إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ يكرر انتصاره ضد أيك اثينا بثنائية في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ ضد النجم الأحمر 6-0 في دوري أبطال أوروبا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

بالفيديو.. اهداف مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي 0/3 في دوري ابطال اوروبا

لايبزيج يكرر فوزه على توتنهام ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يقسو على تشيلسي برباعية ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

بايرن ميونيخ يسحق برشلونة 8-2 ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 م

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:01 م

حقيقة إقتراب ريال مدريد من ضم هالاند

11:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار