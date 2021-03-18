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نشرة حوادث "الفجر".. نهاية حياة مهندس حلوان بسبب "سبت البلكونة"

الخميس 18/مارس/2021 - 12:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة فتاة مقتولة بالطالبية، وتبين أن الفتاة  في عقدها الثاني من العمر، بكامل ملابسها، وعثر بحوزتها على بطاقتها الشخصية وبعض المتعلقات الخاصة بها، وأنها مصابة بآلة حادة على الرأس.

المكان، منطقة المساكن الاقتصادية بمدينة حلوان، الحدث، جريمة اهتز لها الوجدان واقشعر منها البدن، كانت بدايتها بتلقي النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العمالى، مفادها استقبال جثة المواطن "مصطفى محمد"، 30 سنة، موظف بشركة برمجيات، مصاب بطعنة نافذة فى القلب.

شكل اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات مقتل فتاة داخل كومباوند بحدائق أكتوبر.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة حجز محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، في قضية تربح، تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها والمعروفة إعلاميا بـ " بوابات الجولف ".. وذلك لجلسة 14 أبريل للنطق بالحكم.

أمرت «النيابة العامة» بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام بضبط وإحضار متهم في واقعة شجار أمام مدرسة (بحي المعادي).

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