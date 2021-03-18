بيان من الأرصاد بشأن طقس الخميس.. وتحذير من هذه الظاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 18 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك".





وإليكم حالة الطقس المتوقعة:





طقس الخميس نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





حالة الخميس ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية: