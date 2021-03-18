Advertisements

بدء اختبارات المتقدمين لورشة ابدأ حلمك بالجيزة

الخميس 18/مارس/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
Advertisements

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى اجتماعات لجنة اختيار الموهوبين بمحافظة الجيزة المتقدمين لمشروع ابدأ حلمك والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية ويهدف إلى تدريب الشباب على فنون المسرح، حيث من المقرر أن تلتقي اللجنة أكثر من ٣٠٠ شاب وفتاة على مدار يومين ممن استكملوا بيانات استمارة التقديم الورقية والإلكترونية التي أتيحت بمواقع فرع ثقافة الجيزة وعلى الإنترنت خلال فترة التقديم وحتى انتهاء موعدها في ٢٨ فبراير الماضي. 

بدأت اللجنة اعمالها بحضور المخرج هشام عطوه نائب رئيس الهيئة والمشرف العام على المشروع، والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع والفنانين مدربي ورشة ابدأ حلمك بالجيزة، الفنان مصطفى حجاج مدرب الاستعرضات 
والمهندس محمد جابر مدرب الديكور والأكاديمي الشاب فادي نشأت مدرب الدراما والموسيقار وليد حيدر مدرب الموسيقى والغناء، والفنان أحمد أبو عميره عضو لجنة الاختيار والمشرف على الفرق المسرحية النوعية. 


جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن خمسة محافظات وهى "الجيزة وبورسعيد وبني سويف وكفر الشيخ وأسوان"، وقد تجاوز عدد المتقدمين للمشروع بمحافظة الجيزة ١٣٠٠ متقدم من الجنسين، وهي النسبة الأكبر بالمقارنة بباقي محافظات المرحلة الأولى، وكان فى استقبال اللجنة والمتقدمين رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى ومدير عام الإقليم ومدير عام فرع ثقافة الجيزة.

أخبار تهمك

فرصة وحيدة تؤهل الزمالك إلى دور ثمن نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

خاص.. مصطفى محمد يزين قائمة منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر

منذ ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يوم

3 سيناريوهات تؤهل الأهلي إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - لابورتا يحسم مصير كومان مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 11 ساعة

لابورتا يحسم مصير ميسي مع برشلونة

منذ ثلث ساعة

حقيقة إقتراب ريال مدريد من ضم هالاند

منذ نصف ساعة

على رأسها تقديم موعد القمة.. الأهلي يقدم 3 مقترحات لاتحاد الكرة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحسم مصير فرجاني ساسي وبن شرقي في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 م

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:01 م

حقيقة إقتراب ريال مدريد من ضم هالاند

11:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار